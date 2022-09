Nuove luci e maggiori risparmi per il diamante di Ronchi

Un passo concreto verso un migliore efficientamento e un palpabile risparmio energetico. Sono stati affidati alla Iride Impianti di Cervignano i lavori di rinnovamento dell'impianto d'illuminazione dello stadio di baseball Enrico Gaspardis di Ronchi dei Legionari.

Un primo lotto che, appena conclusi gli interventi, consentirà un risparmio superiore al 40% di spesa per l'energia elettrica. Di questi tempi cosa non da poco e, ancora una volta, la municipalità ronchese offre segnali di virtuosismo e impegno in un settore nel quale si deve ancora investire.

L'appalto è stato affidato con un ribasso dell'1,5%: 90mila euro l'impegno complessivo del primo lotto, all'interno di un progetto più generale che, sempre per lo stadio di piazzale Atleti Azzurri d'Italia, porta la spesa a 365mila euro.

Ronchi ha ricevuto un finanziamento ministeriale volto proprio all'efficientamento energetico, che comprende interventi sull’illuminazione pubblica, gli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Proprio lo stadio Gaspardis necessita di un rinnovamento degli impianti d'illuminazione delle aree di gioco, nel rispetto delle normative sul contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico. Il progetto era stato affidato allo studio associato di impiantistica Tea di Fiumicello-Villa Vicentina. Un piano che, ora, è stato anche modificato e aggiornato, tenendo conto delle normative legate al Pnnr, del quale è parte integrante.

Addio, quindi, alle vecchie lampade e via libera ai nuovi proiettori che daranno una visione diversa sul terreno da gioco. Sarà possibile, accanto al risparmio, ottenere un'illuminazione rispondente ai requisiti chiesti dalla Federazione italiana baseball e softball.

“Anche questo intervento – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – ci permette di proseguire nel programma avviato dal mio predecessore, Livio Vecchiet, e ci consente di ottenere un enorme risparmio di energia elettrica e dei relativi costi. Con riflessi di non poco conto anche sull'ambiente. Dobbiamo in ogni modo scongiurare decisioni molto più drastiche”.

Oggi, grazie all'accordo di project financing sottoscritto con Chiurlo Tech, la municipalità ronchese può risparmiare su tutti i fronti. Un partner di primissimo piano che ha voluto investire e investirà ancora nel futuro, offrendo la possibilità di essere tecnologicamente avanzati e un esempio a livello regionale.

Ci sarà, infatti, una riduzione di 413 tonnellate anno di petrolio, circa 4.800.000 di Kwh consumati in meno e una riduzione di emissioni pari a 960 tonnellate di CO2. Sono qualcosa come 2.643 le lampade sostituite fino a questo momento.