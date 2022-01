Nuove modalità per l’accesso agli Uffici di Polizia

Alla luce di quanto previsto dal Dpcm del 21 gennaio, dall’1 febbraio entreranno in vigore le nuove disposizioni per accedere in Questura e negli altri Uffici della Polizia di Stato.

Per motivi di natura giudiziaria, l’accesso sarà consentito anche a coloro che sono sprovvisti di Green Pass ‘base’. L’utenza interessata alle pratiche di natura amministrativa - come passaporti e porto d’armi – dovrà, invece, essere in possesso della certificazione verde. I richiedenti la protezione internazionale dovranno esibire agli operatori addetti al controllo e alla vigilanza il Green Pass.

Anche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorni, infine, i titolari del titolo dovranno possedere la certificazione verde ‘base’.