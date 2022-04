Nuove pietre d’inciampo in ricordo dei poliziotti della Questura

Udine ricorderà con le Pietre d'Inciampo nove dipendenti della Questura del capoluogo friulano, accusati nel luglio del 1944 di attività antinazista e deportati nei campi di concentramento da cui non tornarono più.



Il 22 aprile si svolgerà la cerimonia, rimandata a causa della pandemia, e le nuove pietre d’inciampo saranno posizionate in via Treppo, vicino al Conservatorio, dove all'epoca aveva sede proprio la Questura. Si tratta di un'iniziativa congiunta tra Questura, Associazione Nazionale Polizia di Stato e Comune. Le pietre ricorderanno Filippo Accorinti, Alberto Babolin, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Mario Comini, Antonino D’Angelo, Anselmo Pisani, Mario Savino e Giuseppe Sgroi.



A Udine, in occasione del Giorno della Memoria, a Palazzo Morpurgo era stata allestita una mostra per ricordare i poliziotti deportati.



La storia

19 pietre per non dimenticare

Nel luglio del 1944 gli uffici della Questura vennero circondati dalle SS. Una quarantina di dipendenti, compreso il Questore, vennero arrestati perché sospetti di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una specie di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere dodici elementi. Dopo 27 giorni di carcere dieci furono caricati su un carro bestiame e condotti a Dachau. Solo uno riuscì a ritornare in Patria, Spartero Toschi, segnato, però, indelebilmente da quei tragici fatti. Le prime pietre d'Inciampo posizionate a Udine risalgono al 2020 . Con le nove che saranno posizionate in via Treppo, salgono a 19 i sanpietrini che ricordano le vittime deportate nei campi nazisti e che non hanno mai fatto ritorno a casa.