Nuove scoperte all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Domenica 6 giugno l'Immaginario Scientifico di Pordenone è aperto dalle 10.00 alle 18.00. Durante l’orario di apertura, oltre a sperimentare e divertirsi con gli exhibi hands-on, questa domenica ci sarà anche una postazione per scoprire come funziona il principio di azione e reazione, costruendo una piccola locomotiva “a palloncino”.

I visitatori di ogni età sono invitati a portare da casa quattro tappi di bottiglia, tutti della stessa misura: potranno riciclarli in modo utile, costruendo un oggetto divertente, da conservare e portare a casa, per sperimentare un fondamentale principio scientifico.



Se non si hanno i tappi, il museo li fornirà, assieme a tutti gli altri materiali necessari.



Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato: le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it



I residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.