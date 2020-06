Nuovi Cavalieri, doppia cerimonia con il Prefetto di Pordenone

A causa dell'emergenza Covid, la tradizionale consegna delle Onorificenze dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana per i cittadini dell'ex provincia di Pordenone non si è tenuta il 2 giugno. Ma, visto il mutato contesto sanitario e normativo, il Prefetto Maria Rosaria Maiorino ha ritenuto di poter riavviare questo solenne momento celebrativo.

L'appuntamento è per venerdì 19 giugno, quanto il Prefetto consegnerà nel Municipio di Villotta di Chions il diploma di Cavaliere dell'Ordirie al Merito della Repubblica Italiana a Giovanni Basso di 97 anni e Vittorio Saviana di 96 anni conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come riconoscimento per il servizio prestato in difesa della Patria.

Basso e Saviana hanno partecipato con il loro impegno e sacrificio alla ricostruzione dopo la guerra. I loro sforzi per il mantenimento della memoria collettiva e di quella che è stata una parte importante della storia del nostro Paese si evince anche dal loro impegno e servizio nella Sezione Combattenti e Reduci del comune di Chions.

Il 29 giugno il Prefetto, invece, consegnerà, nella Chiesa dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone, le restanti onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti in provincia, il tutto con modalità organizzative tali da garantire il rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Coronavirus.