Nuovi comandanti dell’Arma nel Friuli Occidentale, precisamente alla guida della Sezione Radiomobile di Pordenone e della Stazione di Fontanafredda.

L’11 gennaio 2022, al termine del 5° corso per Ufficiali Rste dell’Arma dei Carabinieri, è stato destinato quale Comandante della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pordenone il S. Tenente Giorgio Zarantonello.

L’ufficiale ha già al suo attivo una serie di incarichi, nel precedente ruolo di Ispettore, in Friuli Venezia Giulia dove è giunto nel giugno 1989; ha prestato servizio presso diverse Stazioni Carabinieri nell’ex provincia di Udine, per poi approdare alla Compagnia di Gradisca d’Isonzo con l’incarico di Comandante del Nucleo Comando. Stesso incarico svolto, dal 1998 al 2003, presso la Compagnia di Monfalcone. Poi, dopo aver frequentato il corso di specializzazione presso il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale a Roma, è stato destinato al Nucleo Operativo Ecologico di Udine fino a ottobre 2021.

Cambio al comando anche alla Stazione Carabinieri di Fontanafredda, dove si è insediato il Luogotenente Carica Speciale Angelo Cardinale. Originario di Taranto, è laureato in Scienze Amministrazione presso l’Università degli studi di Siena. La sua vita professionale si è svolta quasi interamente nell’Organizzazione Territoriale dell’Arma e in luoghi ad intenso impegno operativo. Ha infatti cominciato la sua carriera nel Corleonese (PA) nonché quale vicecomandante della Stazione di Altofonte (PA). Ha poi prestato servizio presso il Nucleo Investigativo di Messina prima di tornare in provincia di Taranto, dapprima in una Stazione distaccata, poi nella Sezione Operativa. L’ultimo incarico ricoperto è stato il Comando della Stazione di Leporano, sempre in Provincia di Taranto.