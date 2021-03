Nuovi corsi al via all'Istituto Salesiano Bearzi

Proseguono, all’Istituto Salesiano Bearzi di Udine, i nuovi corsi di formazione. In questo periodo, sono tre i percorsi al via.

Si parte con il 'Corso Cad 3D Inventor – Livello Base' (20 ore). In dieci incontri, da due ore ciascuno, si potranno ricevere le competenze introduttive per l'utilizzo di un software Cad 3D. Il programma prevede: creare lo schizzo 2D, utilizzando i comandi base del disegno bidimensionale (es. linea, cerchio, arco, ecc…) e i comandi di modifica (es. smusso, raccordo, serie, ecc…); quotare e vincolare schizzi 2D, suddividendoli in funzione "logica" per l'esecuzione dei comandi 3D ad essi successivamente associati; creare modelli 3D, definendo un’organizzazione logica di lavoro (es.: scelta del piano), utilizzando i principali comandi di disegno 3D (es. estrusione, rivoluzione, ecc…) per ottenere un solido di base a cui associare lavorazioni con comandi di modellazione 3D (es. smussi, raccordi, foratura, serie di lavorazione); messa in tavola del modello, secondo la normativa vigente, scegliendo e impostando il formato foglio idoneo, rappresentando gli elementi richiesti per la costruzione del particolare.

Il corso sarà tenuto da Michele Miolo, docente con pluriennale esperienza nell’ambito del disegno tecnico con Cad; il software di riferimento sarà Autodesk Inventor. Gli incontri, che si terranno due volte alla settimana, si svolgeranno in presenza presso i locali del Cfp Cnos-Fap Bearzi (via Don Bosco 2 a Udine), a partire da giovedì 8 aprile, dalle 17 alle 19. La quota individuale d’iscrizione al corso ammonta a 260 euro (Iva compresa). Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (otto iscritti).

Per informazioni e iscrizioni: 0432493971 o formazionecontinua@bearzi.it

Un altro dei percorsi di formazione proposti è ‘Tecniche base di lavorazioni meccaniche’. Nell’ambito del settore metalmeccanico, fra le attività economiche più rilevanti in regione, le lavorazioni con macchine utensili, con specializzazioni anche di nicchia, nelle lavorazioni industriali e artigianali, sono ben rappresentate nel territorio regionale, con buone opportunità di inserimento occupazionale per la mano d’opera specializzata.

La tornitura in particolare è una lavorazione molto diffusa. La frequenza del corso, di carattere propedeutico, consentirà di acquisire le competenze base riguardanti le lavorazioni meccaniche, con particolare riferimento alla tornitura. Gli interessati potranno successivamente approfondire le competenze di settore accedendo al corso “Tecniche di automazione industriale” presente nel catalogo professionalizzante Pipol o a percorsi di qualifica riguardanti la conduzione di macchine utensili.

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol e motivate a sviluppare competenze professionali di base nel settore metalmeccanico. I partecipanti dovranno dimostrare un livello di comprensione e interazione nella lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue.

A rafforzamento del percorso potranno inoltre potenziare alcune competenze di base complementari attraverso la frequenza dei corsi sulle competenze logico-matematiche di base e trasversali presenti nel catalogo prototipi Pipol.

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione e permette di acquisire le competenze per leggere il disegno tecnico, eseguire lavorazioni di aggiustaggio al banco su particolari in metallo; realizzare particolari meccanici al tornio parallelo nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il corso comprende un modulo sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro e una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia generale che specifica di settore, che consente di acquisire le attestazioni previste dalla normativa.

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti). La durata totale è di 200 ore di cui 84 di laboratorio. Le lezioni si terranno all’Associazione Cfp Cnos-Fap Bearzi (via Don Bosco, 2 a Udine); telefono 0432-493981 fax: 0432-493982.

Come partecipare? Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma Pipol registrandosi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a Pipol, ma che avevano richiesto un corso in un’area diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI) presso il CPI. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione. Referente del corso: Elisabetta Pezzetta (0432 493981 – 0432 493971, elisabetta.pezzetta@bearzi.it). Tutte le informazioni sui corsi Pipol sono disponibili sul sito: https://www.pipol.fvg.it/

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma operativo regionale Fse della Regione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

L’ultimo percorso al via è ‘Gli Open Data come strumento per sviluppare la conoscenza e prosperare nell’economia del futuro’. Al termine del percorso formativo il partecipante avrà acquisito competenze trasversali finalizzate a imparare nuovi linguaggi della Data Economy. Il corsista conoscerà gli Open Data e il loro utilizzo. Sarà in grado di individuare il loro valore come agente di cambiamento, comprendere le licenze utilizzate nei dati e nelle immagini, cercare i Dataset d’interesse, scaricarli e fare le analisi dati e il reporting con Microsoft Excel.

Possono partecipare occupati, disoccupati, e inattivi. Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale e avere 18 anni compiuti.

Si parlerà di Open Government - Open Data - Le licenze di dati e immagini - Educazione civica digitale - Ricerca, selezione, lettura di dati statistici - Ricerca dataset nazionale e internazionale - Analisi di dati e grafici per reporting - Tabelle e grafici Pivot.

L’avvio è previsto ad aprile 2021; durata 36 ore. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 20.30. Il corso si terrà presso il Cfp Cnos-Fap Bearzi, in via Don Bosco 2, a Udine.

REQUISITI E COMPETENZE IN INGRESSO. Per partecipare al corso è richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Lingua italiana Livello B1; Utilizzo di internet a un buon livello; Competenze informatiche di base (Excel); Competenze logico matematiche di base.

In fase di manifestazione di interesse l’ente effettuerà un breve colloquio orientativo e di verifica dei prerequisiti per selezionare i corsisti maggiormente motivati alla partecipazione e preparati al programma previsto. Sono inoltre richiesti copia di un CV in formato europeo completo della normativa privacy aggiornata con il GDPR 679/16 e copia della carta di identità.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni Cfp Cnos-Fap Bearzi (qui il sito); referente Elisabetta Pezzetta (elisabetta.pezzetta@bearzi.it, 0432/493981 – 0432/493971).