Nuovi corsi di Teatro Social da gennaio a giugno 2020

“Se l’idea di provare a fare teatro vi piace, l’opportunità per muovere i primi passi sul palco è offerta dai nuovi corsi organizzati dagli attori di Teatro2”. Questa la proposta del sodalizio monfalconese Teatro2 che propone corsi che partono da metà gennaio 2020 e si protraggono fino a giugno 2020.

I corsi sono presentati dall’attrice Gilda Aloisio e si tengono presso lo spazio del Centro Ricreativo Poclen, in Via Fontanot 43 a Monfalcone, si terranno con l'occasione diverse serate di prova insieme alla docente attrice Stefania Maffeis, ‘open day’ dedicate al Teatro Base, i primi incontri mercoledì 15 gennaio dalle 20.30 alle 22 e giovedì 16 gennaio dalle 19 alle 20,30.

Per coloro che intendono migliorare in particolare la propria voce, vogliono eliminare cadenze, amano l'interpretazione a leggio, sono in partenza i laboratori di lettura espressiva, dal 16 gennaio 2020 dalle 20.30 alle 22. a Monfalcone.

Quest'anno a Sagrado presso l'Associazione I Ferai de La Rosta dal 14 gennaio partono le iscrizioni ai primi laboratori di dizione per principianti dalle 17 alle 18.30 mentre a San Pier d'Isonzo in Biblioteca continua l'attività serale, ormai consolidata dei corsi di teatro social, con il gruppo affiatato di letture espressive.