Nuovi fondi per la Didattica a distanza

In Fvg sono 96 gli istituti comprensivi che potranno usufruire di un milione 243.992,74 euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione attraverso il bando PON. Complessivamente in Italia le scuole che hanno aderito sono state 4.905 per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni tecnologiche grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia.