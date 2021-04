Nuovi funzionari alla Questura di Trieste

Fabio Gatta (nella foto a sinistra, ndr.), 34 anni, originario di Verona, da oggi assume l’incarico di Funzionario Addetto alla Divisione Anticrimine, come da incarico conferito dal Questore Irene Tittoni. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Trento. Nel 2014 ha superato il concorso per l'ingresso nella Polizia di Stato. Ha frequentato il 105° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato nell'ambito del quale ha conseguito il master di II livello in Scienze della Sicurezza. Al termine del corso è stato assegnato nel 2017 alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste dove ha ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio Studi e ha svolto l'insegnamento di materie giuridiche nell'ambito dei corsi di formazione per allievi agenti che si sono svolti a Trieste negli ultimi anni.



Sempre da oggi Luigi Gorga (nella foto a destra, ndr.) assume la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, subentrando al dr. Stefano Veronese trasferito ad altra sede.



Salernitano, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la “Seconda Università di Napoli”. Successivamente, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Salerno. Nel 2018 inizia il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Stato in Roma e durante il periodo di formazione consegue anche un Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “La Sapienza”.



Al termine dell’intenso percorso di formazione è stato assegnato alla Questura di Trieste con l’incarico di Funzionario Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.