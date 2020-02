Nuovi giochi al Parco Italia di Cividale

Si è conclusa con successo l’operazione di rinnovamento dell’area giochi nel Parco Italia di Cividale del Friuli: con l’installazione di nuovi giochi per bambini, che vanno a sostituire i vecchi ormai usurati, viene completata un’operazione iniziata anni fa su diverse zone.



“È il completamento di un piano decennale dell’amministrazione che ha portato avanti l’obiettivo di garantire la presenza, per ogni frazione del comune, di un’area verde attrezzata che sia fondamentale punto di aggregazione delle famiglie del territorio, permettendo ai bambini di avere uno spazio di condivisione all’aria aperta, fondamentale per il loro sviluppo, mantenuto sempre in ottime condizioni - afferma l’assessore Giuseppe Ruolo che continua – l’investimento complessivo ha ormai superato i 100 mila euro e nuove aree giochi sono presenti a Rubignacco, San Guarzo, nel Parco della Lesa, a Grupignano, Purgessimo e nel Parco Italia. Il progetto ha inoltre previsto un sistema di mantenimento di questi spazi più efficiente e basato sulla prevenzione: ogni sei mesi una ditta specializzata si occupa di un controllo generale dei giochi, sia nelle scuole che nelle aree verdi del Comune, così da prevenirne l’usura e mantenerli nella loro forma migliore.”



“L’Amministrazione attende inoltre l'esito della richiesta di finanziamento su due Bandi tesa a creare un circuito sportivo per la corsa e le camminate e un percorso vita, con attrezzature anche per i diversamente abili all’interno del Parco della Lesa”.