Nuovi investimenti per la friulana Akuis

Round seed da un milione di euro per Akuis, l’azienda fondata e gestita dai giovani friulani Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato. L’operazione di co-investimento segue due precedenti round di family&friends e Business Angels di 950 mila euro in cui investirono anche i fondatori.

Fabio Nalucci, la famiglia Franzolin-Michelon e Alessandro Dondè di Ledragomma, questi i nomi dei nuovi investitori che supporteranno Akuis anche grazie alle rispettive competenze: Nalucci - fondatore e ceo di Gellify, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business - contribuirà allo sviluppo della componente digital e analytics, mentre la famiglia Franzolin-Michelon fornirà il know-how per la componente di prodotto, grazie alle esperienze derivanti dalle proprie attività imprenditoriali principali, tra cui Unox, realtà specializzata nello sviluppo di forni professionali tecnologicamente avanzati.

Akuis nasce nel 2018 da un’idea di Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato che hanno sviluppato la smart gym Sintesi, l’innovativa stazione multifunzione che rivoluziona il modo di allenarsi a casa così come in palestra, perché racchiude in soli 2 metri quadri di spazio tutte le macchine presenti in un centro fitness.

Tramite la piattaforma Sintesi, le cui tecnologie di avanguardia sono brevettate a livello internazionale, Akuis si pone l’obiettivo di aiutare le persone a raggiungere il benessere fisico anche restando a casa propria. Non si tratta solo di uno strumento per home fitness, palestre boutique e fisioterapisti, ma di una vera e propria piattaforma di allenamento che coniuga la componente fisica a quella digitale per guidare l’utente passo dopo passo nell’esecuzione degli esercizi e per seguirlo nei suoi graduali miglioramenti anche con l’aiuto di un personal trainer virtuale, che lavora sulla performance fisica e sulla motivazione.

La startup nasce e si colloca in un contesto di mercato con ampie potenzialità, sia in termini di prospettive che di numeri: secondo la società americana di ricerche di mercato “Industry Stats Report” la dimensione del mercato globale home fitness è stata valutata a 23 miliardi di dollari nel 2025, crescendo a un CAGR del 13,1% dal 2018 al 2025. Akuis, guidata da Alessandro Englaro e con un team di 11 persone fortemente appassionate, ha già dimostrato di poter crescere in modo superiore ai dati di mercato, con un CAGR che si è attestato a 357% nei primi 3 anni di attività e dovrebbe rimanere intorno al 250% da qui al 2024.

L’operazione di co-investimento permetterà ad Akuis di continuare nel proprio percorso di crescita, fornendo le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato. “Siamo davvero entusiasti dell’investimento in Akuis. - commentano Michelon e Nalucci - Abbiamo trovato nella sua tecnologia e nel team una combinazione unica di conoscenza profonda del mondo industriale ed esperienza digitale che riempie un'enorme lacuna nel mercato delle soluzioni per l’home fitness”.

"Questo round ci riempie di entusiasmo. - dichiara Alessandro Englaro, CEO di Akuis - Akuis si è dedicata dalla nascita allo sviluppo del prodotto con eccellenti risultati ed ora, insieme ai nuovi investitori, potrà finalmente sfruttare le sue potenzialità grazie alle competenze che completeranno la missione dell'azienda, per condurla verso una crescita costante e sostenibile".

"Ci piace dire che Sintesi è come lo smartphone del fitness. - aggiunge Mattiarmando Chiavegato, co-founder di Akuis - Con il round avremo le risorse per perfezionare il software che, registrando i dati, le performance e i miglioramenti di ogni utente nel tempo, ci consentirà il lancio di iniziative di engagement e di personalizzazione essenziali per il completamento della vision dell’azienda".