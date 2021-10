Nuovi laboratori al Leopardi – Majorana di Pordenone

Al Leopardi – Majorana di Pordenone è stato realizzato, con il prezioso contributo della Fondazione Friuli, un laboratorio polifunzionale, per lo sviluppo delle competenze in ambito tecnologico e scientifico. Partecipando al Bando Istruzione 2020, l’Istituto ha avuto accesso a un contributo, grazie al quale è stato creato e realizzato un ambiente polivalente e polifunzionale, arredato con apparecchiature fisse e portatili, con tavoli attrezzati da 4/6 posti per tavolo per favorire il lavoro di gruppo e la peer education.

In tali spazi gli studenti possono lavorare a gruppi, sotto la guida dei docenti, utilizzando apparecchiature sia di tipo analogico che di tipo digitale. La promozione e la diffusione della cultura scientifico tecnologica, attraverso il miglioramento del suo insegnamento è, per il Leopardi – Majorana, un obiettivo strategico che può trovare in questo laboratorio uno spazio idoneo per rivedere la didattica delle discipline scientifiche, in particolare della matematica, delle scienze integrate, dell’informatica, delle lingue straniere.

Gli ordinamenti della scuola secondaria superiore evidenziano l’importanza dei laboratori per le competenze di base come ambienti che rendono disponibili spazi poliedrici e polifunzionali, che possano rispondere efficacemente a esigenze di apprendimento riferite anche alle discipline di base, oltre che agli insegnamenti trasversali. Nel territorio provinciale, e oltre, il Liceo svolge un ruolo di interlocutore attivo per le diverse attività culturali che vengono variamente promosse ed è punto di riferimento anche per le realtà produttive e professionali, con le quali la scuola ha sviluppato una fitta rete di rapporti e relazioni, soprattutto con finalità di orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso le esperienze di Pcto.

L’attività laboratoriale, consentita dalla realizzazione del progetto avviato con il contributo della Fondazione Friuli, di certo implementerà e farà crescere anche questa dimensione e questo ruolo svolto nel territorio.