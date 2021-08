Nuovi laboratori digitali al Paschini-Linussio

Nove laboratori digitali per integrare e rendere più creativa la didattica in classe e ripartire dopo la pandemia. Grazie al progetto “#ScuoLAB”, sostenuto dalla Fondazione Friuli, l’Isis Paschini-Linussio di Tolmezzo ha dotato alcune aule di nuove attrezzature informatiche.



In linea di continuità con la tensione innovativa avviata da alcuni anni dall’Istituto, il progetto ha permesso di realizzare nove “Aule aumentate”, veri e propri laboratori digitali forniti di diversi dispositivi integrati fra di loro e aggiunti alla tradizionale lavagna di ardesia: computer portatile, maxi-schermo mobile da 65’’, tavoletta grafica, sistemi BYOD (Bring Your Own Device). In questo modo gli ambienti didattici si configurano come luoghi flessibili e adattabili a diverse metodologie didattiche per un arricchimento del quotidiano lavoro in classe.



Le nuove attrezzature, che si uniscono ad altre strumentazioni acquisite dall’Istituto negli ultimi anni, intendono rispondere alle concrete esigenze di studenti e insegnanti, orientati verso una didattica che integra la lezione tradizionale con le possibilità offerte dal digitale (navigazione in internet, condivisione di materiali, utilizzo di applicazioni dedicate, fruizione di contenuti multimediali…).



Il progetto “#ScuoLAB” si innesta sul bisogno delle nuove generazioni di essere protagoniste della propria crescita culturale e dei propri percorsi formativi, in cui la tecnologia risulta ormai un elemento imprescindibile, che la scuola ha il compito di impiegare, controllandone l’efficacia e l’utilità formativa, per generare contesti autentici di cooperazione educativa.I laboratori digitali sono stati inoltre pensati come “spazi aperti”, fruibili non solamente durante le attività scolastiche curricolari, ma anche per lo studio pomeridiano, individuale o in gruppo, ed eventualmente aperti ad associazioni ed enti del territorio.