Nuovi marciapiedi in arrivo a Claut

Nuovi marciapiedi in arrivo entro l’estate a Claut. E' partito, infatti, il primo lotto di lavori che rinnoverà i fianchi di via Antonio Giordani e di via Enrico Toti per renderle più sicure, più agevoli e più accessibili a pedoni, sedie a rotelle e mezzi di pulizia stradale.

Si tratta di un’opera importante per la quale sono stati stanziati un totale di 350 mila euro suddivisi in tre lotti, provenienti da contributi regionali e fondi propri dell’amministrazione comunale clautana. “Il rinnovamento dei marciapiedi si è reso necessario in seguito a svariati danneggiamenti causati dalle dure condizioni climatiche invernali e dai mezzi di sgombero della neve, i quali vi impattano regolarmente durante le operazioni di pulizia” ha spiegato il sindaco Gionata Sturam.

“La novità dell’operazione rispetto al passato è che stavolta si è deciso di realizzare il marciapiede allo stesso livello della strada invece che sopraelevato, in modo da facilitarne l’uso anche da parte di persone affette da disabilità motorie, eliminando così una fastidiosa barriera architettonica e facilitando al contempo il lavoro dei mezzi spazzaneve” ha puntualizzato il primo cittadino.

I marciapiedi saranno delimitati sul lato che dà sulla strada da una cordonata di porfido con fondazione e rinfianco in calcestruzzo, posta con il bordo superiore alla stessa quota della pavimentazione stradale. La pavimentazione sarà realizzata in cubetti di porfido su letto di sabbia e calcestruzzo: la scelta dei materiali è dettata da un corretto inserimento ambientale, con impiego di elementi naturali tipici delle zone montane, oltre che dalla notevole resilienza ai movimenti determinati dal gelo. Insieme al porfido verrà utilizzata una resina che renderà più duratura l’opera.

L’intervento sarà completato con la posa di un nuovo cavidotto per il transito delle linee elettriche di pubblica illuminazione e con la sostituzione dei guardrail in metallo con delle barriere in legno più integrate con l’ambiente circostante.

Il cantiere per il primo lotto è già partito, e l’amministrazione prevede di ultimare tutti i lavori prima dell’estate.