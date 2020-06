Nuovi orari di accesso agli uffici postali

Da lunedì 8 giugno, si ampliano gli orari di apertura di alcuni uffici postali del Fvg. Non si tratta di nuove aperture, bensì di potenziamento dell’offerta per 9 uffici regionali che passano all’apertura su sei giorni, al mattino. In Fvg il 98% degli uffici è aperto.



Passano all’apertura su 6 giorni gli uffici postali di Attimis, Pertegada, Pontebba, Porpetto e Povoletto in provincia di Udine; Nave di Fontanafredda e Tauriano per quella di Pordenone, Fogliano Redipuglia e Villesse a Gorizia. A Trieste l’unico ufficio chiuso è quello di Aurisina che è interessato dai lavori di ristrutturazione in seguito all’evento criminoso di fine dicembre 2019.



In regione si contano complessivamente 331 ufficio postali, di cui operativi il 98% (325). A Udine sono aperti al pubblico tutti i 180 uffici postali, così come a Gorizia (35 uffici in tutto), a Pordenone 79 su 84 totali (sono chiusi Maniago 1, Maron, Porcia 1, Sacile, Savorgnano e Aurisina). A Trieste ne rimane chiuso soltanto uno, quello di Aurisina.

I cittadini sono invitatoi ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale. Entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro sia in attesa all’esterno degli uffici, sia nelle sale aperte al pubblico.