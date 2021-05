Nuovi ospiti al Parco Zoo Punta Verde Lignano

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro ha riaperto i battenti in piena sicurezza e con tante belle novità.



La struttura lignanese si è perfettamente organizzata per accogliere i visitatori tutti i giorni, dalle 9.30 alle 18, con le dovute attenzioni e secondo precise modalità di accesso: i sabati, le domeniche e nei giorni festivi è obbligatorio l’acquisto dei biglietti online, mentre per gli abbonati e per chi ha già un biglietto con data aperta è necessaria la prenotazione, sempre online.



“La nuova stagione si apre con tante novità e anche dei nuovi ospiti – racconta il direttore Maria Rodeano; abbiamo da poco accolto un’allegra famiglia di quattro lontre asiatiche che con la loro agilità e simpatia sanno incantare grandi e piccoli. Per accoglierle al meglio durante il periodo di chiusura abbiamo realizzato un exhibit dove possono esprimere tutti i loro comportamenti naturali come ad esempio nuotare, procacciarsi il cibo, nascondersi e scavare” . Ma questa non è l’unica novità e presto vi sveleremo altre sorprese”.



Non nascondendo le tante difficoltà del momento, la struttura lignanese, come fa di consueto durante il periodo di chiusura invernale, ha continuato ad investire nel mantenimento ottimale della struttura apportando rinnovamenti e ulteriori ampliamenti nei diversi reparti che ospitano gli animali.“In questo periodo di non facile gestione abbiamo comunque investito – sottolinea Maria Rodeano – e nell’ottica di garantire sempre il massimo benessere quotidiano a tutti gli animali - cosa per noi prioritaria - abbiamo anche ulteriormente implementato il personale interno con nuove e qualificate figure professionali che ogni giorno si impegnano con entusiasmo, anche nei momenti più difficili, a garantire alti standard di gestione a favore degli animali e della struttura. Un doveroso ringraziamento lo dobbiamo anche a molti dei nostri fornitori per la loro generosità e collaborazione”.Il Parco Zoo Punta Verde ospita un migliaio di animali appartenenti a oltre cento specie diverse. La tutela dell’ambiente e della natura sono i concetti di punta sui quali si fondano i progetti e le attività promosse dallo zoo lignanese che ha la prerogativa di diffondere e insegnare la cultura della tutela delle specie animali, della natura e della sostenibilità.