Si sono insediati lo scorso fine settimana nuovi parroci a Fiume Veneto: don Johnatan Marcuzzo per la parrocchia del capoluogo e don Corrado della Rosa, per le parrocchie di Bannia, Cimpello e Praturlone.



Succedono a don Davide Gambato e don Davide Corba, per molti anni protagonisti della vita spirituale del territorio fiumano.



Tra sabato e domenica è stata calorosa l’accoglienza non solo da parte del consiglio pastorale e dell’amministrazione, rappresentata dal Sindaco Jessica Canton e dall’assessore alla cultura Donatella Azzaretti, ma soprattutto da parte della cittadinanza.



“Proprio don Johnatan - dichiara il Sindaco Jessica Canton - è voluto subito entrare nel ruolo, ricordando un’importante iniziativa a cui la giunta comunale ha voluto conferire il patrocinio: il 25 settembre si svolgerà una camminata in notturna, per oltre 21 chilometri, lungo il territorio comunale, in cui verranno intervallati momenti di meditazione sui versi di San Francesco e Venerabile Suor Serafina Gregoris. Il ricavato verrà devoluto alle donne afgane, all’associazione ‘Insieme si può’ e all’attivista afgana Selay Ghaffar, che già è stata ospite a Fiume Veneto per una conferenza molto apprezzata sui diritti delle donne.”