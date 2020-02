Nuovi servizi online a Fiume Veneto

Il Comune di Fiume Veneto ha pubblicato il suo nuovo sito internet, realizzato insieme a Insiel spa, la società Ict in house della Regione. Si tratta di un portale che presenta una nuova struttura, nuove funzionalità, una nuova grafica e un nuovo approccio alle informazioni. Realizzato in modalità responsive – si adatta, quindi, automaticamente al dispositivo utilizzato dall’utente – offre servizi online e una intuitiva suddivisione in aree tematiche. Lunedì 10 febbraio si è tenuta la presentazione al pubblico delle nuove funzionalità, alla presenza di Giuseppe Taranto, project manager di Insiel.

Il sito internet è del tutto nuovo, sia come interfaccia grafica che come contenuti. Sono tanti i procedimenti comunali che sono stati aggiornati e rimappati, mentre sono stati attivati diversi servizi online. Da oggi il cittadino, oltre a potersi recare in municipio, avrà un’alternativa online attiva 24 su 24 per l’espletamento di pratiche o l’ottenimento di documentazione. E’ possibile operare comodamente da casa o dall’ufficio per documenti quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, le visure anagrafiche compresa l’anagrafe canina, il pagamento delle infrazioni al codice della strada, dei tributi comunali, dei servizi cimiteriali e scolastici, quali mensa e trasporto.

Spazio anche alla nuova newsletter, suddivisa per categorie, e l’elenco dei recapiti telefonici e di posta elettronica degli uffici comunali. L’albo online degli operatori economici rappresenta una novità assoluta per la regione, progetto pilota fortemente voluto dal comune di Fiume Veneto: permetterà ai professionisti e le imprese, che intendono proporsi per la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici, di iscriversi e tenere aggiornati i propri dati via internet eliminando in toto il cartaceo. In futuro saranno implementati altri servizi, quali la possibilità di fissare degli appuntamenti e prenotare sale e impianti sportivi online, nuovi strumenti social e di messaggistica.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Jessica Canton - del lavoro svolto per dotare l’ente di uno strumento importantissimo e all’avanguardia nell’ottimizzazione del rapporto tra le istituzioni e i cittadini, il tassello chiave attorno al quale ruoteranno in maniera sempre più integrata anche gli altri mezzi di comunicazione, quali i social, la messaggistica e gli altri applicativi".

“E’ stato un percorso – afferma il vicesindaco con delega all’informatizzazione Roberto Corai - iniziato oltre 6 mesi fa, necessario per ripensare da zero una piattaforma che nulla ha a che vedere con il precedente sito internet, da molti anni obsoleto. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto nel popolare il portale, Insiel per la collaborazione e l’impegno anche nel ricercare alcune soluzioni dedicate al nostro comune".