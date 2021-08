Nuovi spazi Enel a Palmanova e San Giorgio

Due nuovi ‘Spazi Enel’ a disposizione della clientela di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, per offrire a cittadini ed imprese delle due località friulane un servizio di eccellenza e molteplici opportunità di risparmio, in un’ottica di sempre più efficace ed efficiente presenza in provincia. I nuovi negozi, inaugurati alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Palmanova Francesco Martines e del vicesindaco di San Giorgio di Nogaro Massimo Vacchini, sono situati in Via Borgo Cividale 3 a Palmanova e in via Roma 22 a San Giorgio; entrambi saranno aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

A scommettere sulle due nuove aperture la CGM Energy dell’imprenditore Juan Carlos Murkovic, impresa che collabora attivamente con Enel Energia da molti anni e che è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per il territorio. La società friulana annovera al suo attivo già tre ‘Spazio Enel Partner’ a Trieste, Gorizia e Grado, ed è in forte espansione: oltre ai due nuovi negozi d San Giorgio di Nogaro e Palmanova, è prevista l’apertura di altri Spazi Enel sia quest’anno che nel corso del 2022. I nuovi Spazio Enel garantiranno un servizio di prossimità a persone e imprese grazie ad un team di professionisti qualificati.

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con circa 10 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro. Ancora: i servizi della piattaforma PuntoPuoi per il pagamento bollettini, pago PA, bolli auto, spedizioni, ricariche telefoniche e non solo. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.

Gli ambienti sono organizzati con tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori: l’accesso è consentito solo se muniti di mascherina. All’interno sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante.

“Palmanova – sottolinea il Sindaco Martines - un fulcro per tutto il territorio circostante. Siamo soddisfatti che attività economiche, come il Punto Enel, decidano di trovare sede in città, in un luogo di grande passaggio e ampia visibilità. Questo conferma il grande lavoro di sviluppo che abbiamo cercato per riportare a Palmanova al ruolo di centro servizi e riferimento per il mandamento”.

“Le due nuove aperture di Palmanova e San Giorgio di Nogaro – sottolinea Ugo Martelli – confermano una volta di più il valore che l’Azienda attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando a rafforzare la nostra presenza fisica sul territorio. In Friuli Venezia Giulia - ha concluso il responsabile degli Spazi Enel Partner del Triveneto – salgono a 25 gli Spazi Enel ad oggi operativi, 12 nella sola provincia di Udine, ma puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”.