Nuovi uffici per la Polfer di Pordenone

Questa mattina, nella stazione ferroviaria di Pordenone, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici del Posto Polizia Ferroviaria di Pordenone, alla presenza del Vescovo Giuseppe Pellegrini, del Prefetto Domenico Lione, del Questore Luca Carocci e del Vice Sindaco di Pordenone Emanuele Loperfido, nonché del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria e di dirigenti locali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Gli interventi di ristrutturazione hanno comportato il trasferimento completo degli uffici in altri locali più adeguati alla recenti normative di igiene e sicurezza.

Contemporaneamente è stato anche rinnovato parte del mobilio ed è stata potenziata la rete informatica. Il punto forte è rappresentato comunque dal nuovo e moderno ‘front office’, dotato di vetro anti-sfondamento, che permette agli operatori di lavorare in tutta sicurezza e agli utenti di usufruire di uno spazio confortevole e ben organizzato.

Il Posto Polizia Ferroviaria di Pordenone è un presidio della Polizia di Stato perfettamente inserito nel contesto organico delle forze dell’ordine della città ed è attivo nella prevenzione e contrasto di tutte le tipologie d’illecito che interessano il mondo ferroviario: dal contrasto al traffico e uso di stupefacenti ai reati predatori contro la persona agli illeciti relativi al corretto e sicuro utilizzo di questo sistema di trasporto.

Nel 2021 il Posto Polfer ha visto l’impegno di 483 pattuglie in stazione e 210 a bordo treno, garantendo servizi su 540 treni e assicurando una costante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi e delle situazioni di degrado in ambito ferroviario per una maggiore sicurezza dei viaggiatori. Tale attività ha permesso di denunciare 21 persone e di controllarne oltre 6.000.

Il personale Polfer di Pordenone si è inoltre distinto, nel tempo, per gli interventi atti ad impedire incidenti presso i passaggi a livello rintracciando, nello stesso periodo, 3 minori allontanatisi da casa o strutture di accoglienza e riaffidandoli ai genitori o alle strutture stesse.