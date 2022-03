Nuovo agente per la Polizia locale di Ronchi

Un nuovo agente. L'assistente Giuseppe Giorgione. Si rafforza l'organico della Polizia locale di Ronchi dei Legionari che con Giorgione, presentato dal sindaco, Livio Vecchiet e dal comandante, commissario capo Paola Trinco, raggiunge le sette unità, alle quali va aggiunta un'ausiliaria del traffico. Un organico ancora lontano dall'essere l'ottimale per le necessità e le esigenze della cittadina, ma pur sempre un passo in avanti rispetto al passato più recente. Presto bisognerà prender di nuovo in mano l'organico, dopo che un'agente è passata ad altro incarico all'interno della municipalità cittadina.

“E' l'ultimo passo di un programma avviato alcuni anni fa – ha detto l'assessore, Roberto Fontanot – che ci permette di dar linfa ad un servizio che ha notevolmente mutato le sue funzioni ed è formato oggi da agenti che hanno una grande competenza e professionalità. La Polizia locale ha assunto un ruolo centrale all'interno della macchina amministrativa. Lo è anche per gli sforzi intrapresi nel settore della lotta a difesa dell'ambiente, un impegno che ha fornito grandi risultati. Il processo non è ancora finito, anche se le prossime elezioni daranno uno stop allo stesso. L'intenzione è sempre quella di migliorare il servizio – ha concluso – rendendolo sempre più gradito ai cittadini”.

Giorgione è risultato vincitore di un bando per mobilità indetto lo scorso anno. Si è proceduto alla variazione della pianta organica inserendo un nuovo operatore, al posto di un'impiegata, che da quale settimana viene impiegato sia nei servizi esterni, sia in quelli che vengono svolti all'interno del comando, con costi che saranno invariati. E ora, sempre all'interno di quel programma che riguarda anche le dotazioni, sta per arrivare un'adeguata apparecchiatura che permetterà di attuare servizi mirati per il controllo degli automezzi pesanti. Proprio il nuovo agente ha una specializzazione in questo settore e potrà essere utile anche per la formazione dei colleghi.

Ma la comandante, Paola Trinco, guarda avanti. Anche e soprattutto per ottimizzare il servizio, renderlo più efficiente e ascoltare le istanze dei cittadini. Il territorio comunale è già stato suddiviso in quattro settori, affidati ognuno a un agente, i quali saranno costantemente monitorati e controllati. Non solo per il rispetto del codice della strada, per il cui servizio sono state individuate delle postazioni in sicurezza, sia per le agenti, sia per gli automobilisti.