Nuovo Amazon Hub a Goricizza di Codroipo

Il supermercato di Goricizza di Codroipo è il primo nel territorio provinciale di Udine tra quelli del gruppo Coop Casarsa a ospitare un Amazon Hub: il punto di ritiro del celebre sito di consegne, denominato locker e totalmente digitalizzato, è posto all'esterno del punto vendita. Si tratta del secondo passo della collaborazione tra la storica cooperativa friulana, fondata nel 1919 e il colosso americano. Infatti la scorsa estate un altro Amazon Hub è stato installato all'esterno del punto vendita di San Giovanni di Casarsa, trovando accoglienza positiva da parte della clientela e non solo.

"Insieme al nostro direttore Piergiorgio Franzon - ha commentato il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon -, che ha curato i rapporti con Amazon, abbiamo analizzato la risposta della clientela dopo questi primi mesi e abbiamo riscontrato un apprezzamento da parte degli utilizzatori, che trovano i loro ordini Amazon in un luogo sempre accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con facilità di parcheggio e con la possibilità di fare anche la spesa nel nostro supermercato. Indicatori che ci hanno portato al proseguimento del progetto pure con il punto vendita di Goricizza, che serve non solo la zona di Codroipo ma anche i Comuni vicini tra i quali Sedegliano. Questa positiva collaborazione con Amazon fa parte del nostro continuo impegno per l’innovazione che, negli scorsi mesi, ci ha visto anche realizzare il nuovo volantino digitale con tutte le offerte e promozioni, riducendo così il consumo di carta a beneficio dell’ambiente, e rinnovare il sito web www.coopcasarsa.it".