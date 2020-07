Nuovo appuntamento con il Mercatino in Borgo sole

Mercoledì 22 luglio 2020 ritorna l'appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’usato per hobbisti, della mostra mercato “Udin disore tra passato e futuro” sotto i portici di Borgo Sole, in Largo Valcalda e piazzale Carnia, a Udine.

Il mercatino è diventato un punto di interesse e di ritrovo non solo per il quartiere a ovest di Udine, ma per tutto l’hinterland. Passeggiando tra i banchi si possono trovare numerosi articoli del mondo dell’usato e del collezionismo; per questa occasione è prevista anche la presenza di un espositore che propone diversi quadri di artisti famosi. Nella stessa giornata si tiene anche il mercato del contadino con bancarelle che propongono prodotti locali, freschi e a chilometro zero. Banchi e bancarelle sono aperti dalle 8 alle 12.30.