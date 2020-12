Nuovo ausilio per disabili alla Piscina di Cividale

Una grossa novità attenderà gli utenti della piscina di Cividale del Friuli alla riapertura dell’impianto. Grazie al contributo della Regione, Sport Management Spa Ssd (società che gestisce le piscine comunali di Via Istituto Tecnico Agrario) ha dotato la struttura del sollevatore BluOne, prodotto dell’azienda DG Project società leader in Italia nella fornitura di ausili didattici per diversamente abili.

L’attrezzatura permetterà di abbattere ulteriormente le barriere architettoniche: gli utenti, tramite la confortevole seduta, potranno accedere alle vasche direttamente dagli spogliatoi, grazie alla mobilità del sollevatore che permette di transitare in tutta sicurezza nelle aree del centro natatorio. La particolarità del braccio meccanico, infatti, è quella di poter offrire l’immersione in acqua in tutta sicurezza all’utilizzatore, così come la fase di risalita, che potrà avvenire senza alcuna difficoltà.

Queste, a tal proposito, le parole dell’Assessore allo Sport del Comune di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo che commenta: “Accolgo questa notizia con grande soddisfazione e con entusiasmo. Visto il periodo che stiamo attraversando, questo è sicuramente un segnale di speranza in un momento dove anche il mondo dello sport sta pagando a caro prezzo le conseguenze di questa pandemia. Nonostante tutto stiamo cercando di migliorare i nostri impianti grazie anche alla collaborazione delle Associazioni e delle Società per farci trovare pronti al momento della ripartenza".

Alla ripresa delle attività, dunque, e non appena i Dpcm lo permetteranno, gli utenti della struttura avranno la possibilità di avvalersi di questo ulteriore servizio.