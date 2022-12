Nuovo cappellano della Polizia di Stato di Udine

La Polizia di Stato di Udine ha un nuovo cappellano. Originario di Asolo, don Angelo Favretto è il parroco di San Giorgio Maggiore, a Udine, dove ha fatto ingresso dopo aver svolto per tredici anni il servizio di Cappellano all’ospedale di Udine, provenendo dalla Parrocchia di Fagagna.

Il Questore Alfredo D'Agostino, dopo aver espresso il proprio ringraziamento all’Arcivescovo di Udine monsignor Andrea Bruno Mazzocato per la nomina e a don Olivo Bottos, precedente cappellano, per l’impegno profuso, ha dato il benvenuto a don Angelo, che da oggi garantisce in forma volontaria l’assistenza spirituale agli operatori della Polizia di Stato e al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno presenti nell'ex provincia.