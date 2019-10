Nuovo Cda per l'Università di Trieste

Da domani, 1 novembre, e per il triennio 2019-2022, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste si presenterà per la gran parte rinnovato; rimane, infatti, inalterata soltanto la componente studentesca mentre entreranno in carica i nuovi rappresentanti del personale, sia docente che tecnico amministrativo, e i nuovi membri esterni.

Questi ultimi, designati dal Senato Accademico, sono: Anna Mareschi Danieli, Dirigente all’interno dell’azienda omonima e Presidente di Confindustria Udine; Paolo Candotti, AD di Marine Interiors, azienda del Gruppo Fincantieri, e Vice Presidente di Unindustria Pordenone; Paolo Santangelo, Segretario Generale della Fondazione CrTrieste; Patrizia Pavatti, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

I membri interni, eletti a seguito della tornata elettorale dello scorso 24 ottobre, sono Paolo Giangaspero, Direttore vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione e Professore ordinario per il settore disciplinare di Diritto Costituzionale presso il medesimo Dipartimento; Bruno Callegher, Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il settore disciplinare di Numismatica; Vanessa Nicolin, Ricercatrice universitaria presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute per il settore scientifico disciplinare di Istologia e Componente del Comitato scientifico dello SmaTs - Sistema museale di Ateneo.

A rappresentare il Personale Tecnico Amministrativo è stato eletto Piero Gabrielli, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche.