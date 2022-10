Nuovo centro per le Famiglie a Fiume Veneto

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro per le Famiglie di Fiume Veneto. Alla presenza del consigliere regionale e presidente della Commissione Salute Ivo Moras, dell’Ambito socio assistenziale, dei rappresentanti dei comuni del distretto e con la benedizione del parroco don Jonathan Marcuzzo, il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton ha tagliato il nastro del primo esempio in Friuli Venezia Giulia di applicazione della recente legge regionale 22 del dicembre 2021.

“Abbiamo fortemente voluto cogliere questa opportunità – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, individuando ed allestendo, nei locali della ex scuola professionale G.B. Santarossa che sorge accanto al municipio, degli spazi a disposizione delle famiglie con figli in fascia di età tra gli 0 e i 6 anni affinchè le mamme, i papà, i ragazzi possano ricevere consulenze, informazioni ma anche sviluppare progettualità".

"Grazie al preziosissimo contributo del nostro Ambito Socio-Assistenziale – conclude il Sindaco Canton -, in pochi mesi il Centro per Le Famiglie di Fiume Veneto è stato avviato ed è oggi punto di riferimento innovativo per il nostro territorio e per i comuni del distretto".

“La Regione Friuli Venezia Giulia – dichiara il consigliere regionale Ivo Moras – plaude all’iniziativa del Comune di Fiume Veneto perché le realtà, come il Centro per le Famiglie, sono fondamentali per calare sul territorio e sulla quotidianità le leggi in materia. Il lavoro dei Sindaci, dei Comuni e degli Ambiti Socio-Assistenziali sono fondamentali per fornire servizi puntuali e di qualità, in particolare in ambiti come il supporto alle famiglie, alla natalità e alla genitorialità".

Il Centro per le Famiglie di Fiume Veneto sarà operativo a partire dalla prima settimana di novembre, tutte le informazioni sono reperibili presso gli uffici dell’area ‘servizi alla persona’ del comune di Fiume Veneto, contattando l’Ambito Socio-Assistenziale ‘Sile e Meduna’ o visitando la nuova pagina Facebook ‘Centro Famiglie Fiume Veneto’.