Nuovo corso dell’Accademia navale a Monfalcone

Monfalcone sarà sede di un nuovo percorso di studi legati alle professioni del mare. È quanto concordato fra il sindaco Anna Maria Cisint e il direttore e dell’Accademia Nautica dell’Adriatico, Bruno Zvech.

“Si tratta di un risultato molto importante – sottolinea il sindaco Cisint – perché è un ulteriore tappa nell’azione che stiamo portando avanti nella logica di offrire ai nostri giovani percorsi formativi finalizzati a dare concrete opportunità di lavoro sulla base delle vocazioni del territorio legate ai cantieri, alla nautica, al porto e alle attività marittime. Fa seguito all’esperienza realizzata assieme a Fincantieri e all’Istituto Pertini dove sono già partiti i corsi al termine dei quali gli allievi saranno inseriti direttamente in azienda”.

Obiettivo del Comune è quello di fare della nostra città un centro di riferimento per la formazione in questi settori e l’intesa raggiunta con l’Accademia nautica, che già è attiva in regione con sei corsi di alta formazione in ambito marittimo portuale, rappresenta, dunque, una nuova importante opportunità in questo senso. “Vogliamo che le risorse e i talenti del nostro territorio – rileva il sindaco Cisint – non vadano disperse per mancanza di opportunità e nello stesso tempo vogliamo che le realtà produttive del monfalconese puntino a valorizzare questi talenti e per questo è’ necessario promuoverne l’arricchimento professionale con esperienze concrete di formazione-lavoro".

"Non solo i cantieri navali, ma l’intera filiera della nautica e le altre attività legate al mare e alla logistica sono parte dell’impegno che stiamo sviluppando per una crescita economica innovativa e sostenibile. Abbiamo dato all’Accademia Navale tutta la nostra disponibilità per concretizzare rapidamente questo progetto. La città ha le aule e spazi necessari, nonché una banchina libera che potrebbe essere a disposizione dell’Accademia”.