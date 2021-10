Nuovo corteo dei 'No Green Pass' a Udine

Annunciata per venerdì 29 ottobre, a Udine, un'altra manifestazione contro l'obbligo di Green Pass. Dalle 18, la circolazione stradale del centro cittadino sarà modificata per permettere lo svolgimento del corteo organizzato dal comitato spontaneo 'Costituzione in Azione”.



La manifestazione prenderà il via dal 'Parco Ilaria Alpi' di via Melegnano con arrivo della testa del corteo in piazza della Libertà, verso le 20 circa e fino al termine dell’evento, entro le 22.

Sarà quindi istituto il progressivo 'Divieto di transito' nelle vie e piazze Melegnano, Palmanova, cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato, D’Annunzio, Aquileia, Vittorio Veneto, della Libertà.