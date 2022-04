Nuovo direttivo per l'Associazione Arma Aeronautica di Gorizia

Sabato 9 aprile, si sono riuniti i soci della sezione di Gorizia dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia per procedere al rinnovo del Direttivo che, nei prossimi quattro anni, sarà responsabile delle attività. Il presidente uscente colonello Claudio Macrini ha aperto con la sua relazione in merito alle attività svolte nel 2021, forzatamente ridotte o annullate a causa della pandemia da Covid.

Malgrado ciò, sono state comunque organizzate alcune manifestazioni quali, a settembre, la commemorazione del 90° anniversario di costituzione del IV Stormo Caccia nell’attuale sede della Guardia di Finanza adiacente all’aeroporto, con il Comandante dello Stormo colonello Zaniboni e il Comandante del II Stormo colonello Bertoli, Autorità civili e militari, le rappresentanze delle varie Associazioni combattentistiche e d’arma nonché una folta partecipazione delle Sezioni presenti in Regione, mentre a novembre, insieme all’Ana è stata accesa la fiaccola al Lapidario dei Caduti del I e del IV Stormo.

Inoltre, c’è stata la partecipazione al Raduno del Triveneto svoltosi a Jesolo e una ben più nutrita presenza al 60° anniversario di costituzione della Pan a Rivolto. Infine, sono proseguite le collaborazioni con l’Istituto Nautico di Trieste con l'organizzazione di un Corso di meteorologia per gli allievi delle Sezioni aeronautiche e con l’associazione “Armir ritorno dall’oblio” volta a rintracciare i parenti dei Caduti in Russia durante l’ultimo conflitto.

Per quanto riguarda le attività future, sempre usufruendo della disponibilità e dell'ospitalità dell’albergo Palace Hoteldi Gorizia, si cercherà di riprendere il programma di conferenze tecniche e storiche, alcune delle quali saranno collegate al prossimo Centenario dell’Aeronautica Militare e, inoltre, saranno sviluppati per possibili collaborazioni con i recenti contatti con l’Associazione De Banfield di Trieste e con l’Anfass di Gorizia.

Dopo l’approvazione della relazione e dei bilanci consuntivo e preventivo, forniti dei chiarimenti su alcuni aspetti sollevati dai presenti, si è proceduto alla votazione per il nuovo Direttivo al termine della quale Macrini è stato confermato alla guida; come consiglieri sono stati eletti A. Fain, Capo Nucleo di Cormons, L. Sfiligoi, Capo Nucleo di Romans, C. d’Agostino (Addetto Stampa), P. Maltese, A. Scafuri, G. Mian ,N. Sdrigotti, e F. Marussig i cui incarichi saranno definiti al più presto.