Nuovo direttivo per la Pro Loco di Ronchi dei Legionari

La Pro Loco di Ronchi dei Legionari ha un nuovo direttivo. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, in carica per il prossimo triennio, sono avvenute nel corso dell'assemblea generale alla presenza, tra gli altri, del consigliere comunale delegato, Renato Chittaro, del presidente del Consorzio isontino delle Pro Loco, Carlo Blasini e di don Umberto Bottacin, parroco di Maria Madre che ha messo a disposizione la sala. Presidente è stata riconfermata, per il secondo mandato, Maria Patrizia Pallaro, la quale sarà coadiuvata dal nuovo vicepresidente, Mauro Caiffa, dal segretario, Roberto Minore e dal tesoriere, Paola Pellizzon. Compongono il direttivo Renzo Bidut, Aldo Stefanich, Marina Cuzzi, Luciano Benes e David Cusimano.



L'assemblea ha rinnovato la sua fiducia alla presidente del collegio dei revisori dei conti, Alessandra Marocco che sarà affiancata da Valter Tomaduz ed Arianna Devit, mentre il collegio dei probiviri vede al suo interno Fiorenzo Boscarol ed Ervino Glereani.



“Sono lusingata della fiducia che mi è stata espressa dall'assemblea – ha detto Maria Patrizia Pallaro – e so che questo è un grande impegno. La Pro Loco ha una lunga storia alle spalle che va onorata, ma può fare molto anche nel futuro con l'obiettivo di dar lustro ed interesse alla nostra cittadina. Tanti sono gli impegni che ci attendono e, tra i tanti, la seconda edizione di Colori e sapori che andrà in scena a maggio”. Da parte sua Blasini, nell'augurare un buon lavoro al nuovo direttivo, ha sottolineato come, in questi ultimi anni, nonostante la pandemia, la Pro Loco ronchese abbia saputo farsi conoscere per le sue grandi potenzialità.“Sono convinto che Patrizia Pallaro potrà fare ancora meglio di quanto non abbia già fatto nel primo mandato. Ma sono anche molto contento – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – che nuove forze abbiano voluto mettersi a disposizione di un'associazione che rappresenta molto all'interno del copioso numero di sodalizi di cui va fiera la città. Tanti sodalizi che lavorano incessantemente ed al quale va il nostro ringraziamento sincero”.