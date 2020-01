Nuovo direttore nella Scuola Sci di Forni di Sopra

Il 18 gennaio 2020 si sono svolte le elezioni per il Direttivo della Scuola Sci di Forni di Sopra. Lo "storico" direttore Bruno Comis ha lasciato la guida dei Maestri di Sci fornesi a Gianni Coradazzi. Comis continuerà l'attività nel gruppo supervisionando la scuola nel ruolo di Presidente. Vice Direttore sarà il maestro Thomas Veritti. Il Consiglio Direttivo neo eletto si completa con i Consiglieri Luca Cappellari e Filippo Cella.

La Scuola di Sci di Forni di Sopra è stata fondata negli anni cinquanta quando Italo Clerici (classe 1934) forte agonista divenuto Maestro di Sci, sotto la spinta dei validi sciatori Giulio e Renato Perissutti, gettò le basi della Scuola di sci di cui assunse la direzione l'ex azzurra ed olimpionica dello sci di fondo Ildegarda Taffra, moglie del conosciuto giornalista sportivo Dante di Ragogna.

Dapprima in numero esiguo, successivamente i maestri di sci a Forni di Sopra si sono raddoppiati e moltiplicati, fino alla dimensione odierna, capace di soddisfare le esigenze della stazione turistica al cui servizio la scuola si è posta.

La Scuola Sci di Forni di Sopra conta una ventina di maestri e propone corsi collettivi, corsi per bambini, corsi agonistici, lezioni individuali, gare di fine corso, fiaccolate, snowboard, telemark e sci di fondo per ogni livello di sciatori, dai principianti agli agonisti esperti.