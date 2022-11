Nuovo dirigente per la Questura di Udine

Dal 2 novembre, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Marco Fabro Marco è stato assegnato alla Questura di Udine, con il compito di direzione della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale. Fabro, nato a Udine nel 1965, laureato a pieni voti in giurisprudenza, sposato, padre di due figli, entra in Polizia nel 1996 come vincitore di concorso pubblico e, con il grado di Vice Commissario, frequenta l’85esimo corso per Funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Al termine del corso, nell’ambito della specialità della Polizia di Frontiera per alcuni anni svolge vari incarichi di comando di uffici di polizia del confine terrestre con l’Austria e la Slovenia, già all’epoca interessati da rilevanti flussi di immigrazione clandestina, riciclaggio di autovetture, traffico di sostanze stupefacenti e armi. Trasferito dal 2001 presso la Direzione della Polizia di Frontiera per il Friuli ed il Veneto di Udine, come funzionario addetto, ha seguito direttamente l’evolversi dell’attuazione degli accordi di Schengen alle frontiere terrestri, divenute confine interno, con l’attuazione di mirati servizi di controllo alternativi alla vigilanza fissa al valico, come il pattugliamento coordinato e congiunto tra le polizie confinanti, la stipula di accordi bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari rintracciati, l’organizzazione di uffici di contatto e di scambio di informazioni tra gli organi di polizia.

Dal 2009 è trasferito alla Questura di Venezia, ove, dopo un breve periodo come funzionario della Sezione Anticrimine del Commissariato di Mestre, dal 2010 dirige il Commissariato Distaccato di Portogruaro, dove ha modo di seguire alcuni rilevanti casi di polizia giudiziaria e dirige, tra l’altro, numerosi servizi di ordine pubblico inerenti alla compagine locale del Portogruaro Calcio che, per numerose stagioni milita nei campionati professionistici di Serie C e di Serie B.

Dal 2018, con il grado di Vice Questore, è chiamato a dirigere il Commissariato Distaccato di Jesolo, la maggiore località balneare del Veneto che conta milioni di presenze turistiche estive, ove segue lo sviluppo di alcune indagini per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei confronti di strutturati gruppi criminali di origine del nord Africa e della Nigeria, dirigendo anche numerosi servizi ed attività di polizia per il controllo, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della c.d. “mala movida”.

Nel maggio del 2021 viene promosso al grado di Primo Dirigente della Polizia di Stato e, quindi, trasferito alla Questura di Vercelli, ove viene incaricato della direzione delle Divisioni Anticrimine ed Amministrativa, ponendo in essere una serie di mirate iniziative volte, in particolare, al contrasto dell’illegalità diffusa, della violenza di genere e del crescente fenomeno legato alla mala movida.

Il Questore di Udine Alfredo D'Agostino ha dato il benvenuto a Fabro, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro.