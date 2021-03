Nuovo display luminoso all'ingresso di Cividale

Lavori in corso su Via Perusini e Via Foramitti per un duplice scopo: sicurezza e informazione. In questi giorni sono sotto gli occhi di tutti i lavori per l’ampliamento dell’isola pedonale e il potenziamento dell’illuminazione pubblica: “Stiamo facendo installare dei nuovi pali della luce con bracci molto estesi sugli attraversamenti più delicati di Via Perusini e Via Foramitti a scopo, ovviamente, di rendere gli stessi più sicuri per i pedoni” spiega l’assessore Giuseppe Ruolo.



“Su Via Perusini, inoltre, stiamo facendo installare un display luminoso che servirà a dare informazioni istituzionali” continua Ruolo. “Il display rappresenterà un mezzo utile ad evidenziare avvisi, notizie e quanto l’amministrazione comunale avrà necessità di comunicare sia ai cittadini che ai turisti; parliamo infatti di comunicazione turistico-istituzionale che sarà gestita dal settore Turismo attraverso gli operatori dell’Informacittà”.



“Il progetto, nato durante la Giunta Balloch, e studiato ovviamente secondo i dettami del Codice della Strada, prevede l’installazione di questa insegna su Via Perusini in quanto posizione privilegiata di ingresso in città, vicina alla stazione ferroviaria, al palazzetto dello sport, ai parcheggi, ad attività commerciali, alla futura area camper, il tutto a due passi dal centro. Vogliamo infatti dare a detta area una spiccata destinazione di ingresso alla città e di accoglienza turistica”.