Nuovo futuro per la Casa della Terza Armata

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino della Casa della Terza Armata di San Pier d’Isonzo e degli spazi adiacenti, destinati all’allestimento di spazi espositivi, parti integranti del 'Memoriale diffuso della Grande Guerra'.



L'importo dei lavori è pari a 5.787.283 euro. La procedura rientra nella realizzazione di una serie di interventi commemorativi del centenario della Prima Guerra Mondiale, volti alla messa in sicurezza, al restauro e al ripristino dei luoghi della memoria, con un’attenzione particolare all’allestimento multimediale di spazi espositivi.



Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - GUUE 2021/S 158 del 17/08/2021 - e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI n. 95 del 18/08/2021 V serie contratti pubblici -, nonché sul sito istituzionale della Struttura di missione all’indirizzo http://anniversarinazionali.governo.it, sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito del Governo Italiano http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/ atti_relativi_procedure/avvisi_bandi/index.html



La procedura di gara sarà gestita attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link https://anniversarinazionali.tuttogare.it/index.php



Il temine perentorio per la presentazione delle offerte è il 16 settembre 2021, alle ore 16:00. Gli operatori economici interessati potranno ottenere informazioni complementari tramite la sezione Comunicazione della piattaforma telematica oppure all’indirizzo PEC gareanniversari@pec.governo.it