Nuovo look per l’aula magna della Casa dello Studente di Fiume Veneto.

"Grazie all’iniziativa del vicesindaco Roberto Corai e dell’assessore alla cultura Donatella Azzaretti - spiega il sindaco Jessica Canton -, siamo intervenuti sugli arredi e gli impianti dell’aula magna della Casa dello Studente di Fiume Veneto, attualmente la sala riunioni ed eventi più capiente che di cui l’ente comunale dispone e di cui i cittadini possono usufruire, che negli anni non si è mai pensato di valorizzare".



In una prima fase è stato necessario rifare l’impianto elettrico della zona del palco, sia per adeguarlo alle norme tecniche in vigore, sia dal punto di vista estetico, eliminando i cavi volanti “provvisori” da quasi un decennio.



Successivamente sono stati ripristinati i tendaggi alle finestre, mancanti da tempo, e installate delle quinte a doppio sipario, in modo da poter rendere più consono e flessibile l’utilizzo della sala a conferenze, convegni, riunioni o piccoli spettacoli.



E’ prossimo anche un intervento sulla segnaletica interna ed esterna della Casa dello Studente, che vedrà l’installazione di nuova cartellonistica informativa e la sostituzione di quella deteriorata: ad oggi, in particolare per i frequentatori non abituali della struttura, orientarsi nell’edificio non sempre è immediato.



La “nuova” aula magna è già fruibile e ospiterà in settimana due eventi di particolare importanza: martedì 24, con l’attivista afgana Selay Ghaffar, si discuterà di diritti umani e della donna, mentre giovedì 26 è in programma un convegno sulla prevenzione dei tumori alla prostata e al seno, organizzato dalla fondazione BCC in collaborazione con il comune di Fiume Veneto e la casa di cura Giovanni XXIII di Monastier.