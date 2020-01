Nuovo look per la mensa scolastica di Lignano

Sono quasi ultimati i lavori di rifacimento della mensa scolastica delle scuole elementari del Comune di Lignano Sabbiadoro, in via Annia. L’Amministrazione comunale ha fatto dipingere la parte esterna, impermeabilizzare il tetto e cambiare tutti i serramenti interni ed esterni, donando un nuovo look più funzionale, sicuro e moderno a un edificio di estrema importanza, soprattutto per i giovanissimi del territorio. Il costo complessivo dell’operazione è di 55 mila euro.

“La nostra città è da sempre attenta alle esigenze di tutti i suoi studenti e alle richieste provenienti dagli istituti educativi del territorio", commenta il Sindaco Luca Fanotto. "La nostra intenzione è di garantire un elevato standard qualitativo sia delle infrastrutture scolastiche, sia degli strumenti tecnologici sempre all’avanguardia a disposizione delle scuole. Questo ultimo intervento era necessario in quanto sono fermamente convinto che si debba partire investendo sulla cultura e sulla scuola, gettando le basi per promuovere un futuro sempre migliore per la nostra comunità”.