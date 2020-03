Nuovo modulo per gli spostamenti

E' in vigore da oggi, la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.

Alla luce delle modifiche normative, è stato aggiornato anche il modulo per l'autocertificazione, che trovate in allegato.

Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto della Presidenza del Consiglio prevede all'art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Sul punto era intervenuta nella giornata di ieri l'ordinanza Interno-Salute adottata in attesa del nuovo Dpcm.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo e sono efficaci fino la 3 aprile. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonchè a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono entrambi prorogati al 3 aprile.