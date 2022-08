Nuovo parcheggio gratuito a San Daniele

È stato inaugurato questa mattina a San Daniele del Friuli il nuovo parcheggio pubblico realizzato dal Comune e cofinanziato dalla Regione con un contributo di 280mila euro.

L'opera, comprendente 24 posteggi gratuiti, è situata in via Dalmazia nella località di borgo Pozzo, a circa 250 metri dall'ospedale.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, presente al taglio del nastro, ha rimarcato l'importanza di aver ultimato i lavori per un nuovo parcheggio cittadino alla vigilia di una manifestazione di così ampio respiro come Aria di Friuli Venezia Giulia, in programma tra domani e domenica, e di valorizzare attraverso opere di edilizia e viabilità uno dei principali luoghi di riferimento per il turismo enogastronomico in regione.

Fondamentale inoltre, ha aggiunto ancora Pizzimenti la vicinanza del parcheggio all'ospedale e il recupero di un'area degradata.

Foto postata dal Sindaco Pietro Valent prima del taglio del nastro