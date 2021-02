Nuovo parco macchine per il comune di Ronchi

Si rinnova il parco macchine a disposizione dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari. Ieri pomeriggio il sindaco, Livio Vecchiet, ha ufficialmente consegnato un nuovo Fiat Doblò e un Piaggio Porter che equipaggeranno, rispettivamente, il settore operaio e il servizio parchi e giardini.

Due mezzi, la cui spesa complessivamente è stata di 21mila euro, che possono così sostituire altrettante vetture che, ormai, avevano qualcosa come 25 anni di età e migliaia di chilometri alle spalle.

“E’ un piccolo passo avanti – ha detto il primo cittadino – per quello che riteniamo debba essere un graduale svecchiamento del parco mezzi a disposizione, sopratutto mezzi operativi e destinati a servizio particolari come quello delle manutenzioni. Tutto, comunque, dipende dalle capacità economiche dell’ente, ma credo che anche nel prossimo bilancio preventivo, che stiamo elaborando in queste settimane, ci sarà lo spazio per l’acquisto di altri mezzi di cui abbiamo bisogno”.

Da qualche tempo, va ricordato, la municipalità ronchese ha iniziato a mettere mano al suo autoparco, anche con l'intenzione di svecchiarlo un po' e rendere gli spostamenti di dipendenti e amministratori più agevoli e sicuri.

Sono 40 i mezzi oggi a disposizione dei diversi uffici e servizi comunali, dagli operai alla Polizia locale, dai servizi sociali alla Protezione civile, sino alla segreteria generale. Non ci sono, va anche detto, le cosiddette “auto blu” e, nella maggior parte dei casi, gli amministratori comunali si sposano con mezzi propri. Nei prossimi giorni, infine, è previsto l'arrivo di un nuovo mezzo per la Polizia locale che, a fronte di questi, acquisto dismetterà due vetture.

Una Jeep Renegade, una nuova auto di servizio che consentirà di dismettere altri due veicoli ormai “anziani” (una vettura sarà rottamata, un'altra verrà messa a disposizione di altri degli uffici comunali) e di tenere solo una Gran Punto Fiat già in servizio.