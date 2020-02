Nuovo portale per il comune di Fiume Veneto

Continua il percorso di digitalizzazione del territorio, grazie alla collaborazione fra Insiel, gli Enti Locali e la Regione. Lunedì 10 febbraio alle 17, nell’Aula Magna della casa dello studente di via San Francesco 37, il Comune di Fiume Veneto organizza un incontro aperto al pubblico per presentare il nuovo sito web, realizzato dalla società ICT in house della Regione.

Si tratta di un portale che presenta una nuova struttura, nuove funzionalità, una nuova grafica e un nuovo approccio alle informazioni. Realizzato in modalità responsive – si adatta quindi automaticamente al dispositivo utilizzato dall’utente – offre servizi online e una intuitiva suddivisione in aree tematiche. “Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Jessica Canton - del lavoro svolto per dotare l’ente di uno strumento importantissimo e all’avanguardia nell’ottimizzazione del rapporto tra le istituzioni e i cittadini, il tassello chiave attorno al quale ruoteranno in maniera sempre più integrata anche gli altri mezzi di comunicazione, quali i social, la messaggistica e gli altri applicativi".

“E’ stato un percorso – afferma il vicesindaco con delega all’informatizzazione Roberto Corai - iniziato oltre 6 mesi fa, necessario per ripensare da zero una piattaforma che nulla ha a che vedere con il precedente sito internet, da molti anni obsoleto. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto nel popolare il portale, Insiel per la collaborazione e l’impegno anche nel ricercare alcune soluzioni dedicate al nostro comune".

"Cambia il territorio, cambiano le modalità operative delle pubbliche amministrazioni, cambiano le esigenze dei cittadini e delle cittadine: il cambiamento deve riguardare anche i siti web dei comuni" è il commento del presidente e amministratore delegato di Insiel "la nostra Azienda, in stretta collaborazione con gli Enti Locali, è al lavoro da tempo nel rifacimento dei portali internet della PA: si tratta di un lavoro di progettazione di canali di comunicazione verso gli utenti in grado di fornire servizi gestiti attraverso i master data, vale a dire contenuti aggregati che facilitano la ricerca delle informazioni".