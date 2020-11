Nuovo Pulmino Amico per Lignano

E' stato consegnato oggi al Comune di Lignano Sabbiadoro il nuovo Fiat Doblò messo a disposizione gratuitamente da parte della Progetti di Utilità Sociale S.r.l.

L’Amministrazione ha deciso di affidare il mezzo in gestione all’Associazione “Comunità Solidale Anteas” di Carlino, la quale opera nella nostra Località già da diversi anni fornendo un prezioso servizio di trasporto sociale gratuito per disabili, anziani e le famiglie in difficoltà, denominato “Pulmino Amico”.



“Siamo contenti di essere riusciti ad incrementare il parco mezzi a disposizione del servizio Pulmino Amico – ha detto il sindaco Luca Fanotto -. Ritengo infatti che sia di fondamentale importanza incentivare questo genere di iniziative a tutela della nostra Comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e, in particolare, l’Assessore Paolo Ciubej. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che hanno permesso di far partire l’iniziativa”.



“In un periodo così difficile, abbiamo sempre più bisogno di queste iniziative di volontariato – commenta l'assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ciubej -. Già da tempo abbiamo instaurato un’efficace collaborazione con l’Associazione Anteas e ora, con questo nuovo mezzo dotato di carrozzina per disabili, sono certo che l’attività dei volontari ne trarrà un grande giovamento. Ringrazio pertanto il Presidente dell’Anteas Battista Schincariol, la Coordinatrice Jessica Bezzan e tutti i Volontari di Pulmino Amico che dedicano il loro tempo con grande spirito di altruismo e generosità. Ringrazio inoltre la Società Progetti di Utilità, le nostre assistenti sociali e tutte le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa che permette di prestare aiuto ai nostri Cittadini”.



“L'arrivo del nuovo mezzo attrezzato consentirà l'aumento dei servizi a anziani, disabili e persone in stato di necessità, questo anche grazie al buon numero di volontari presenti- dichiara il presidente dell’Associazione “Comunità Solidale Anteas”, Battista Schincariol -. Ma vi e un altro aspetto da sottolineare, l'alto numero di sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile l'iniziativa, questo è senso di comunità e, dove e presente il senso di comunità, ogni obiettivo può essere raggiunto”.



“Sono profondamente grata all’Amministrazione comunale ed agli sponsor per averci messo a disposizione un mezzo agile alla guida ed al parcheggio che ci permetterà di trasportare una carrozzina per disabili in questo particolare momento in cui i nostri anziani ed ammalati hanno ancor più bisogno di essere accompagnati per visite e terapie. Ringrazio di cuore tutti gli autisti volontari Anteas che, insieme a me, mettono a disposizione il proprio tempo per la nostra comunità – conclude la coordinatrice dei Volontari di Lignano, Jessica Bezzan -. Ricordo che il numero del Pulmino Amico è 371 1443043 ed effettua trasporti sanitari e consegna di spesa e medicinali. Grazie di cuore a tutti”.