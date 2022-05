Nuovo record mondiale per Alex Camera

Una nuova impresa è stata conseguita conseguita da Alex Camera, il 34enne atleta pordenonese sempre alla ricerca di nuovi record nel campo delle discipline estreme.

Venerdì 20 maggio, Camera si è cimentato in una nuova scommessa: il traino di due auto, per complessivi 2.500 chili, per 100 metri con la sola forza delle gambe avvolte da un'apposita imbragatura.

Il tutto nella suggestiva cornice dei magredi del Cellina, in comune di Montereale Valcellina, nei pressi del ponte Giulio con il patrocinio del Comune, alla presenza delle autorità cittadine e di un buon numero di supporter. La prova è stata assistita da un’equipe di cronometristi del Coni che hanno misurato tre minuti e 53 secondi, tempo che è stato necessario ad Alex Camera per effettuare il percorso previsto, nuovo record del mondo.

Da notare anche che la strada prescelta aveva una pendenza in salita, anche questa certificata, dello 0,3%.

Camera in passato, dopo le prime esperienze di pugilato e arti marziali, ha partecipato più volte in Europa alle difficilissime Spartan Races e ha conseguito altri primati mondiali sul Monte Rosa e sul Monte Bianco con particolari esercizi di resistenza allo sforzo fisico (burpees).

Ora ha nel mirino nuovi record da raggiungere, sia nel traino di oggetti “pesanti” sia nella corsa in montagna: pare in autunno voglia raggiungere e superare i 10.000 metri di dislivello salendo e scendendo per la montagna della sua Meduno.