Nuovo regolamento elettorale per la Pro Casarsa

Appello alla cittadinanza attiva da parte della Pro Casarsa della Delizia che, con una modifica al regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, a partire dalle elezioni del prossimo 28 giugno darà la possibilità ad ogni socio di candidarsi nel direttivo dell'associazione. Una scelta che punta ancora una volta sui valori della democraticità e trasparenza che da sempre contraddistinguono la Pro Loco nei suoi 40 anni di storia. Ora diventare parte attiva della Pro Loco Casarsa della Delizia sarà ancora più facile: chiunque sia iscritto regolarmente all'associazione può essere candidato. Basterà presentare la propria candidatura entro 4 ore dall'inizio dell'assemblea elettiva, che sarà in programma, come detto il prossimo 28 giugno alle ore 20.45 al teatro comunale Pier Paolo Pasolini.

"Una scelta - spiega il presidente Antonio Tesolin - in linea con i nostri valori: la Pro Loco è sempre pronta ad accogliere le forze nuove di persone che vogliono impegnarsi per il bene della comunità: tutti i soci, anche le nuove "forze" potranno essere parte attiva e dare il proprio contributo all'interno dell'associazione. Il nuovo direttivo sarà chiamato alla "sfida" della prima edizione della storia di una Sagra del Vino estiva, la selezione dei migliori spumanti regionali Filari di Bolle e il cinema all'aperto, nonché in tante altre attività lungo il resto dell'anno come la rassegna cinematografica e di teatro amatoriale. L'essere diventati Aps, associazione per la promozione sociale, ci porta a essere ancora di più vicini alla società civile e all'impegno civico. Aspettiamo i nuovi iscritti pronti a collaborare insieme a loro".

A fine 2020 i soci della Pro Casarsa erano 201, i quali potranno rinnovare la propria tessera al costo di 10 euro. "Negli anni - ha concluso Tesolin - la nostra associazione è sempre stata un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e ha contribuito allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese. Noi siamo certi che impegnarsi all'interno della Pro Casarsa sia un'attività che garantisce, in particolare ai giovani ma non solo, una forte valenza educativa e formativa. La novita del regolamento appena approvato è proprio per rendere ancora più agevole entrare nel nostro gruppo".

Chiunque voglia associarsi può farlo contattando gli uffici della Pro Loco prenotando un appuntamento (telefono 0434-871031 3387874972; email segreteria@procasarsa.org). Orari Lunedì 9.30-10.30, martedì 17.00-19.00, mercoledì 9.30-13.00, giovedì 9.30-13.00, venerdì 17.00-19.00 solo previo appuntamento.