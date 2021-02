Nuovo servizio Whatsapp alla Biblioteca Paladin

Un nuovo servizio è stato attivato dalla Biblioteca del Consiglio regionale, intitolata alla memoria di Livio Paladin. Dal mese di gennaio è infatti attivo un servizio Whatsapp legato al numero 335.8224518. Sarà possibile richiedere in modo rapido, utilizzando il servizio di messaggistica, informazioni su orari, prestiti e disponibilità di documenti. Il nuovo servizio sarà attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 16.30, mentre il venerdì sarà possibile accedere al numero Whatsapp dalle 9 alle 12.30. Agli utenti viene garantita l'immediatezza delle risposte.



La Biblioteca Paladin, che ha sede nel Palazzo del Consiglio regionale dall'ingresso di via Giustiniano a Trieste, si è affermata da tempo come un centro bibliotecario-documentale integrato, aperto per la consultazione a tutti i cittadini. La Biblioteca è specializzata in prevalenza nelle materie giuridico-economiche, e di recente ha stipulato un accordo con il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine per una reciproca collaborazione.