Nuovo sito per il Comunale di Fiume Veneto

E’ online il nuovo sito internet del Comune di Fiume Veneto, realizzato con il supporto di Insiel SpA, la società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia.



Il sito web, consultabile all’indirizzo www.comune.fiumeveneto.pn.it, si presenta con un layout grafico rinnovato, aree tematiche e contenuti ridefiniti, di facile consultazione da qualsiasi tipo di device: la navigazione è infatti responsive ovvero si adatta in base al dispositivo utilizzato dall’utente per navigare quali smartphone, computer, smart TV o tablet.



Con il nuovo portale, l’interazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale risulta più immediata: le informazioni su uffici, strutture, procedimenti, così come la possibilità di scaricare la modulistica, sono a portata di clic garantendo efficacia, efficienza, rapidità e semplificazione all’accesso di molti servizi.



“Con la pubblicazione del nuovo sito - dichiara il vicesindaco con delega all’Informatizzazione-, è stato portato a compimento un percorso iniziato nel 2020, divenendo tra i primi in Regione a implementare la nuova piattaforma. Ringraziamo tutto lo staff tecnico e i dipendenti del Comune, che si sono subito attivati per affrontare questa sfida innovativa in collaborazione con Insiel SpA. Come Amministrazione siamo soddisfatti non solo per l’obiettivo raggiunto, ma anche per aver letteralmente rivoluzionato in soli tre anni, dopo un decennio di immobilismo, gli strumenti informatici del comune.Non solo il sito internet è stato implementato in questi periodo, ma anche canali di comunicazione digitali, come Whatsapp, Telegram, le pagine social e la newsletter, i servizi scolastici, gli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l’Edilizia, il portale per le Geosegnalazioni, tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Dal prossimo anno sarà possibile anche generare e scaricare da casa molti dei certificati anagrafici senza doversi recare fisicamente in municipio, oltre a una maggiore integrazione con le banche dati regionali e comunali e nuovi servizi online al cittadino attraverso lo Spid."Le prossime settimane – conclude Corai - saranno di ‘rodaggio’, per implementare ed affinare i contenuti, oltre a correggere eventuali errori che, in una struttura così complessa, dovessero evidenziarsi.”