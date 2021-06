Nuovo skate park a Ronchi dei Legionari con l'aiuto di Elisa

Inaugurazione ufficiale dello skate park realizzato all'interno degli impianti di base di Ronchi dei Legionari. E' stato l'assessore comunale allo sport, Erika Battistella, assieme alla presidente della Pro Loco, Maria Patrizia Pallaro, a tagliare il tradizionale nastro inaugurale.



Il tutto all'interno di un'intera giornata dedicata agli appassionati di questa disciplina sportiva, con tanto di musica ed evoluzioni. Che, da qualche mese a questa parte, si possono fare all'interno di una struttura realizzata in tutta sicurezza e che, nel futuro, potrebbe essere implementata. Il parco degli impianti di base è una risorsa, ma andrebbe ulteriormente valorizzata con più panchine, un'illuminazione più capillare, spazi per le persone ben delimitati. Certo è che con lo skate park si è fatto un notevole passo in avanti. Ed ora si pensa anche ad un'area fitness, una proposta al vaglio dell'amministrazione comunale e che andrebbe colta al volo per dare un'opportunità in più a giovani ed anche ai meno giovani della cittadina.



“Questo è un altro modo per dare risposte ai nostri giovani – ha detto l'assessore Battistella – e sono contento che, oggi, essi ne fruiscano appieno. E mi rivolgo ai fruitori dello skate park perchè collaborino con l'amministrazione comunale per la corretta gestione della zona degli impianti di base, anche segnalando ciò che non va e persone che la scambiano per un immondezzaio. Tutti assieme possiamo far si che non succedano più episodi come quelli che sono stati segnalati nel tempo”.Il nuovo skate park è stato realizzato nell'ex cavea degli impianti di base, grazie alla perfetta sinergia tra la cantante Elisa , che ha donato 7mila euro per l'acquisto delle attrezzature e l'amministrazione comunale che ha impiegato la somma di 28.500 euro per i lavori di riqualificazione e predisposizione dell'area.Che gli amanti dello skateboard abbiano gradito il regalo, lo si capisce da quanti, ogni giorno, si cimentano nelle tre strutture che sono state sistemate da una ditta specializzata del settore. Un “manual pad”, con angolari rinforzati, un “box rail” ed un altro marchingegno che serve per far volare le tavolette tanto amate dai ragazzi.“Ringrazio ancora una volta Elisa che da 5 anni è una nostra concittadina. Il suo splendido e gradito contributo – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet - è servito per dare ai nostri ragazzi un'alternativa simpatica e utile e a dare nuova dignità ad uno spazio, quello dell'ex cavea, che non era utilizzato ormai da parecchio tempo”.