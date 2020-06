Nuovo sportello Caf Cisl a Villa Santina

Un nuovo servizio di prossimità, per andare incontro ai bisogni, soprattutto degli anziani, in un periodo segnato dall’emergenza Covid-2019: con questo obiettivo è stato inaugurato oggi, a Villa Santina, il nuovo sportello del Caf Cisl. Un’iniziativa, voluta dalla Cisl e dalla Fnp dell’Alto Friuli, che segna un punto importante per il territorio della Val Degano e della Val Tagliamento e che si aggiunge ai servizi già forniti dal Caf del Tolmezzino, che l’anno scorso ha registrato di oltre 7mila 500 pratiche.

“Con questo nuovo servizio – spiegano il coordinatore della Cisl AF, Maurilio Venuti, e il segretario dei Pensionati, Antonino Nascimbeni - vogliamo dare un segnale di speranza e vicinanza ad un territorio che merita tutta l’attenzione possibile, così come l’intera montagna. La nostra priorità è quella di favorire e sostenere la ripresa economica e sociale dell’Alto Friuli, dando gambe a quell’agenda di interventi necessari ad invertire il declino demografico e socio economico che stiamo purtroppo registrando da tempo. Per questo ci auguriamo che le politiche per la montagna diventino una priorità anche per l’amministrazione regionale, perché la pandemia Covid ha solo messo in luce le difficoltà di un territorio ed aggravato una situazione ormai calcificata”.

“La ripresa – aggiungono i due sindacalisti - sarà lenta e difficile e ancor’oggi non sono pervenute indicazioni come far riaprire le scuole, le imprese che utilizzano cassa integrazione hanno adeguato i loro processi produttivi alle esigenze del contenimento del virus mentre tutto il settore turistico ancora non ha chiaro come ripartire”.

In questo difficile contesto Cisl Alto Friuli ed Fnp offrono, dunque, alla popolazione della Val Degano e della Val Tagliamento, che assieme coprono oltre 7mila 600 abitanti, un servizio nuovo di prossimità, incentrato su tutte quelle pratiche fiscali, come la compilazione del 730 e dell’Isee, indispensabili per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai decreti per il rilancio dell’economia e gli aiuti a famiglie e imprese.

Lo sportello – reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune e del sindaco Domenico Giatti - sarà operativo ogni lunedì a Villa Santina, in piazza Venezia 13, vicino alle Poste.