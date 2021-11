Nuovo store al Bravi Gemona

"L'obiettivo che la nostra amministrazione si è sempre posto è quello di rendere più competitivo il nostro territorio e dare supporto a chi, nonostante il periodo difficile in cui stiamo vivendo ora, decide di avviare una nuova attività. In questo contesto si inserisce anche l'inaugurazione di oggi, che va così ad arricchire il panorama imprenditoriale del gemonese". Lo ha detto l'assessore regionale alla Finanze Barbara Zilli partecipando oggi al taglio del nastro dello store WindTre di Marco Coletti e Andrea Vincenti, giovani imprenditori che hanno scelto il parco commerciale di via Taboga per riaprire il loro storico negozio, dal 2014 punto di riferimento per la telefonia del territorio locale.

Il "Bravi" è una realtà radicata nel campo del commercio gemonese e i paesi limitrofi, caratterizzato da una storia di imprenditorialità familiare, esperienza e profondo radicamento nel tessuto socio economico della comunità che lo ospita da oltre 45 anni e che da oggi si arricchisce di un ulteriore tassello grazie alla presenza di un punto vendita iconico.

"La giunta regionale - ha detto ancora Zilli nel suo intervento durante la cerimonia - è sempre pronta a fornire tutto il supporto necessario alle realtà che puntano sul Friuli Venezia Giulia; la famiglia Bravi ne è un esempio virtuoso poiché condivide con la nostra regione una storia fatta di radici salde e valori sani come il senso di sacrificio, la grande umiltà e il saper essere uniti soprattutto nelle difficoltà. Una filosofia che personalmente sposo appieno - ha concluso l'assessore - e che ha permesso loro di avviare un'attività sana e virtuosa, che lavora in grande sinergia con la comunità locale".